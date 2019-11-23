Kabak değil sanat

Antalya'da turizm sektöründe çalışırken eşine hediye edilen su kabağından yapılmış lambayı beğenen ve dekoratif eşyanın seri üretimine başlayan Hatice Adıgüzel, ürünün ihracatçısı oldu. 10 yıl önce Aksu ilçesindeki 10 dönümlük arazilerine su kabağı ekerek işe başladığını anlatan Adıgüzel, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendilerine hediye edilen ürünün benzerlerini imal etmeye başladı.

DÖRT BİR YANDAN TALEP

Turizmdeki kariyerine bırakarak su kabağından lamba üretmeye başlayan Hatice Adıgüzel, İstanbul'daki hediyelik eşya mağazalarına toptan satmaya başladı. Adıgüzel, seri üretime geçtiği ürünlerine yurt dışı pazarı da araştırarak Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen talepleri karşılamaya başladı. Macaristan, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD'ye su kabağından yapılmış lamba, abajur ve çeşitli dekoratif ürün satışı yapan Adıgüzel, bu yıl Estonya'dan da sipariş aldı. Hatice Adıgüzel, kabakları eşi Alper, çocukları 10 yaşındaki Nehir ve 5 yaşındaki Derin ile işleyerek taleplere yetişmeye çalışıyor. Adıgüzel, "Yılda 10 bin adet su kabağını işliyoruz. Üzerindeki tasarımlar ve modellerine göre 150 ila bin liraya kadar alıcı bulyor. Abajur, avize, gece lambası, çocuklar için kumbaralar, saksı, mumluk gibi ürünler yapıyoruz" dedi.