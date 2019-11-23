Kasımda aşk bir başkadır

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Elles ile aşk dedikodularına adı karışan yazar Yiğit Caner Ertoşi, eski aşkı şarkıcı Rabia Karataş Fethiye'de el ele, göz göze gezerken 'kasımda aşk başkadır' dedirtti. Gözlerden uzak aşklarını tazeleyen çift, el ele dolaşıp bol bol hasret giderirken şarkıcı Rabia Karataş hafta sonunu Ertoşi'nin Fethiye'deki evinde geçirdi. Yazarlığının yanı sıra ressamlık da yapan Ertoşi evinin balkonunda şarkıcı Rabia Karataş'ın resmini çizdi. Ertoşi'nin Rabia için şarkı yazdığı da öğrenilirken çıkan yeni kitabını imzalayıp ilk olarak şarkıcı Rabia'ya hediye ettiği de belirtildi.