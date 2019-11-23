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Köpekler ölüme terk edildi

Kemer’de bir kamyonetle bırakılan köpekler adeta yaylada ölüme terk edildi. isyan etti

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Köpekler ölüme terk edildi
ANTALYA'NIN Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'ne iddiaya göre 'mavi tenteli' bir kamyonetle getirilip bırakılan çok sayıda köpek açlıkla, soğukla, hastalıkla mücadele edip yaşam savaşı veriyor. Bölgede köpek ölüleri de dikkat çekiyor. Köpeklerin birçoğunda zehirlenme belirtisi olabilecek titreme görülmesi, orman içinde çok sayıda köpek ölüsünün bulunması, köpeklerin zehirlenmiş olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

HAYVANSEVERLER BAKIYOR
Hayvanseverler ise terk edilmiş köpeklere yardımcı olmaya çalışıyor. Köpeklere yemek veren hayvensever Ercan Caner "Bir aya yakın süredir çok sayıda köpek bırakıldı. En az 50 köpek var. Yaylada da şu an kimse yok, kimse bakmıyor" dedi.
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Köpekler ölüme terk edildi
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