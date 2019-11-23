Otizmliler için el izi bıraktılar

ISPARTA'DA, Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Kulübü (PAGUK) tarafından organize edilen Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma (ASYA) Topluluğu ve Nefes Otizm Derneğinin de desteklediği yürüyüşe çok sayıda üniversiteli öğrenci ve otizmli aile katıldı. Aileler, Aksaray'da yaşanan otizmli çocuk ve ailelerinin yuhalandığı olaya tepki gösterdi ve anlayış çağrısı yaptı. Isparta'da üniversitelilerin organize ettiği otizm farkındalık yürüyüşünde basın açıklaması yapıldığı sırada söze giren 13 yaşındaki Efe Kaan Aslan, otizmli olması dolayısıyla yaşadıklarını üzüntüyle mikrofonlara anlattı.

AYRIMCILIK KURBANI

Eğitim gördüğü okulda istenmediğini ve bu konuda dilekçe verildiğini anlatan Aslan, "Beni ve başka otizmli çocukları okulda dışlamasınlar. Eğitim alabilelim, Ben eğer otizmli olmasaydım, normal bir çocuk olsaydım, büyüyünce eğitim alıp, okuyup, Amerika'da çocuklar için oyun tasarlayacaktım" dedi. Efe Kaan Aslan'ın annesi Neşe Bahadur ise "Oğlum, normal kaynaştırma sınıfında kaynaştırma öğrencisi olarak, İzmir'de 4 sene boyunca eğitim öğretim hayatımıza devam ettik. Daha sonra buraya geldik. Ne yazık ki otizmi tanımayan bireyler, kabullenemediler. Bzi okuldan göndermek için çeşitli oyunlara başvurdular" diye konuştu.