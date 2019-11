Parola şampıyonluk

TÜRKIYE Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 31 Mart- 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 2020 Trisome oyunları hazırlıkları için Kocaeli'nde kampa girdi. Özel sporcular hazırlık kampını Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonu'nda yapıyor. 1,5 yıl önce kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı bu kısa sürede Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemize Avrupa 3.'lük kupası getirmişti. Büyük başarıları kovalayan Down Sendromlu milli sporcular artık 2020 Trisome olimpiyat oyunlarında ülkemize şampiyonluk kupasını getirmek istiyor.

ŞAMPİYONLUĞU ISTIYORLAR

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, hedeflerinin 2020 Mart ayında Antalya'daki olimpiyat oyunlarında şampiyonluk olduğunu söyledi.