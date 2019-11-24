150 kediyi her gün besliyor

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'dayaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü sokakta yaşayan kedilerin bakımına ayıran 60 yaşındaki Muazzez Turan, Falez 2 Parkı'nda yaşayan 150 kadar sokak kedisinin bakımını üstlendi. Her sabah tekerlekli pazar sepetine yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen Turan, kedileri eliyle besliyor. Turan'ın geldiğini gören kediler, bir anda çevresini sarıyor.Yaz-kış demeden her gün parka geldiğini anlatan Turan, "Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni, ben onları çok seviyorum" dedi. Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten Turan, "Kasap ve lokantaları doşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Mahallelide beni görünce mama getiriyor. Herkes beni kedilerin annesi olarak bilir" dedi.