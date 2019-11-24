Bin parçalı pano

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Faruk Manici, üniversitenin 20'nci yılı anısına, fakülte girişine bin parçadan oluşan seramik pano yaptı. Manici, Selçuklu mimarisinden esinlenerek hazırladığı seramik panoyu, 1 yılda tamamladı. Tamamı seramikten yapılan ve 3 boyutlu olmasıyla dikkati çeken pano için Selçuklu mimarisinin 'sonsuzluk' anlayışını ana tema edinen Manici, Selçuklu yıldızını orta yerine yerleştirdiği panoyu bin parçadan oluşturdu.16 kuşun turkuaz renkli göl çevresinde bir araya gelmesinin 16 Türk devletini simgelediğini anlatan Manici, "Geçmişten ilham alıp bugünün sanatçısı olarak ne yapacağımı düşündüm ve Selçuklu sanatını örnek aldım. 16 kuş, 16 Türk devletini sembolize ederken göl ise Türkiye Cumhuriyeti'ni ediyor" dedi.