BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Alaeddin İlk ve Ortaokulu yönetimi ve öğretmenleri, okullarında uzun yıllar görev yapan emekli öğretmenler Halil Özkan ve Hasan Aksarı'yı 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde ziyaret ederek ellerini öptü. Bazı öğretmenler kendilerini yetiştiren öğretmenleri ile anılarını paylaştı. Okul Müdürü Hasan Karatopak, "Çınarlara vefa göstermenin bir görev olduğu bilincinde bu ziyareti yaptık. Bizlerin buralara gelmelerinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizi unutmadık. Onlar sevindi biz mutlu olduk" dedi.