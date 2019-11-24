Fethiye kitap okuyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri için hazırladığı programlar kapsamında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Fethiye okuyor' kitap okuma etkinliği düzenlendi. Fethiye 3'üncü Etap Sahil Bandındaki etkinliğe, katılım yoğun oldu. Anne- babaların yanı sıra dede ve nineler de etkinliğe katılınca güzel görüntüler oluştu.Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Yoğun ders dönemi arasında öğrencilerin dinlenip, çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planladıklarını söyledi. Faruk Kaya, "Yapılan kitap okuma etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Biz sadece kitap okuma değil ara tatilde doğa yürüyüşü, sinema izleme ve çeşitli sportif faaliyetler de gerçekleştirdik" dedi.