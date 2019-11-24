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Fethiye kitap okuyor

’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ‘Fethiye Okuyor’ etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri, kitaplarını alıp sahile koştu. Kitap okuyan 7’den 70’e ilçe halkı renkli görüntüler oluşturdu

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Fethiye kitap okuyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri için hazırladığı programlar kapsamında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Fethiye okuyor' kitap okuma etkinliği düzenlendi. Fethiye 3'üncü Etap Sahil Bandındaki etkinliğe, katılım yoğun oldu. Anne- babaların yanı sıra dede ve nineler de etkinliğe katılınca güzel görüntüler oluştu.

SOSYALLEŞME SAĞLANDI
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Yoğun ders dönemi arasında öğrencilerin dinlenip, çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planladıklarını söyledi. Faruk Kaya, "Yapılan kitap okuma etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Biz sadece kitap okuma değil ara tatilde doğa yürüyüşü, sinema izleme ve çeşitli sportif faaliyetler de gerçekleştirdik" dedi.
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Fethiye kitap okuyor
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