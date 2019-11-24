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ntalya'nınAkseki ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'Geyik Böceği' görüntülendi. Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen ve bilimsel adı 'Lucanus cervus' olan böceğinin fotoğraflarını, ilçede görev yapan bir gazeteci tesadüfen çekti. Fotoğrafları inceleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebru Gül Aslan, görüntülenen böceğin erkek bir 'Geyik Böceği' olduğunu söyledi. Böceğin nadir görülen kıymetli bir tür olduğuna dikkati çeken Aslan, "Uluslararası Koruma Birliğinin kırmızı listesinde bulunuyor ve nesli tehdit altında bir tür olarak gösteriliyor. Ülkemizde koruma altında. Geyik Böceği'nin boynuzları büyüdükçe değeri de büyüyor" dedi.