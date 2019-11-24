Haber Hattı

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BUGÜN NELER OLDU

ntalyaGazipaşa'da park halindeki otomobilin açılan kapısı kazaya yol açtı. Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Murat Yıldız, 07 UP 753 motosikleti ile giderken park halindeki 07 UF 585 plakalı otomobilin açılan kapısına çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü Yıldız ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Emine Yıldız yola savruldu. Sürücüve annesi Emine Yıldız ise ağır yaralandı. Yıldız, hastanede yoğun bakıma alındı.uğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akarca Mahallesi 3. Etap Sahil Bandı'nda bir köpeğin denize düştüğünü gören çevredekiler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Bitkin haldeki köpek, boynuna geçirilen tasma yardımıyla sudan çıkarıldı. Denizden çıkarılan köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.sparta'dakasadaki yükleri tutarak kamyonun arkasında ayakta giden şahsın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Isparta'da yerel bir internet haber sitesinde yer alan 'Aşırı Yüklü Kamyona Şaşırtan Önlem' başlıklı haber üzerine, polisin incelemesi sonucu 32 AL 363 plakalı kamyonetin sahibene ulaşıldı Polis, kural ihlali yapan sürücüye trafiğe tehlikeye atmaktan para cezası uyguladı.ınıkeDevlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Hastane Afet Planı (HAP), itfaiye ile sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta olası yangın ve felaket durumunda alınacak tedbirler canlandırıldı. Tatbikatta, senaryo gereği hastane içinde çıkan yangın, ekipler tarafından hızlı müdahale edilerek söndürüldü. Tatbikatın, personelin hızlı ve doğru müdahaleni sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.