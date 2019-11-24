Jimnastikci Gülşah Doğan unutulmadı

Ritmik jimnastiğe Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde başlayan ancak 2014 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan anısına yapılan gösterilerle anıldı. Trafik kazasında yaşamını yitiren jimnastik sporcusu Gizem anısına Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonunda program yapıldı. Muratpaşa Belediyesi Spor, Antalyaspor, Polis Spor Gücü, Elit Jimnastik Spor ve Başarı Spor Kulüplerinin ritmik cimnastik sporcuları da Gizem için salonda yerini aldı.
BU KEZ GİZEM İÇİN...
Farklı yaş gruplarında 77 sporcu Doğan'ın anısına gösteriler sundu.
Gizem Gülşah Doğan'ın annesi Ender
ve babası Ayhan Doğan'ın da yer aldığı
anma programı, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Burhaneddin Hacıcaferoğlu,
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan,
Cimnastik Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Yener Altıntaş ve
Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri
Müdürü Ramazan Özen'in sporculara hatıra madalyalarını takdim etmesiyle program tamamlandı.