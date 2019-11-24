Jimnastikci Gülşah Doğan unutulmadı

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Ritmik jimnastiğe Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde başlayan ancak 2014 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan anısına yapılan gösterilerle anıldı. Trafik kazasında yaşamını yitiren jimnastik sporcusu Gizem anısına Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonunda program yapıldı. Muratpaşa Belediyesi Spor, Antalyaspor, Polis Spor Gücü, Elit Jimnastik Spor ve Başarı Spor Kulüplerinin ritmik cimnastik sporcuları da Gizem için salonda yerini aldı.Gizem Gülşah Doğan'ın annesi Enderve babası Ayhan Doğan'ın da yer aldığıanma programı, Gençlik ve Spor İlMüdürü Burhaneddin Hacıcaferoğlu,İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan,Cimnastik Federasyonu YönetimKurulu Üyesi Yener Altıntaş veMuratpaşa Belediyesi Spor İşleriMüdürü Ramazan Özen'in