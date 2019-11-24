Sabah sporunda sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında hareketli müzikler eşliğinde spor yapan öğretmenlere taç takılıp, karanfil hediye edildi. Yapılan sürpriz karşısında bir öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı. Muratpaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında ilçede yaşları 35 ile 70 arasında değişen öğretmenleri sabah sporunda bir araya getirdi. Antrenör Ülker Pınar Aydın ile hareketli müzikleri eşliğinde spora yapan öğretmenler çiftetelli oynayıp sporu bitirdi. Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen, öğretmenlere çiçek verip, başlarına taç taktı. Öğretmen Neşe Ağaoğlu ise gözyaşlarını tutamadı.