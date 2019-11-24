Söz taraftarda

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bugün karşılaşacak. 16.30'da başlayacak maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncuyeşilliler, maç saatini beklemeye başladı. Ligin zirvesini ve altını yakından ilgilendiren maç öncesi Alanya'da sakatlıkları devam eden Lokman Gör, Juanfran, Tayfur Bingöl ve cezalı olan NSakala ile Fernandes forma giyemeyecek.
Göztepe'de ise sakatlıkları süren Antre Poko ve Hüseyin Bulut ile cezalı olan Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.
STADYUM DOLMALI
Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak önemli mücadelede, turuncu-yeşilli taraftarlara da büyük iş düşecek. Maçın bugün saat 16.30'da olması sebebiyle stadyumun dolması bekleniyor. Alanyaspor yönetimi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen ve öğrencilere bileti ücretsiz
yaparak taraftardlara çifte jest yaptı. Taraftarlara çağrıda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da, "Göztepe'yi kendi evimizde yenerek 3 puanı alan taraf olacağız. Taraftarlarımızdan ricam, maça gelsinler ve takımlarını sonuna kadar desteklesinler. Bu maç bizim yeniden yükselişimiz olacak"
ifadelerini kullandı.