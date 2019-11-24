Söz taraftarda

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bugün karşılaşacak. 16.30'da başlayacak maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncuyeşilliler, maç saatini beklemeye başladı. Ligin zirvesini ve altını yakından ilgilendiren maç öncesiGöztepe'de ise sakatlıkları süren Antre Poko ve Hüseyin Bulut ile cezalı olan Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak önemli mücadelede, turuncu-yeşilli taraftarlara da büyük iş düşecek. Maçın bugün saat 16.30'da olması sebebiyle stadyumun dolması bekleniyor. Alanyaspor yönetimi,yaparak taraftardlara çifte jest yaptı. Taraftarlara çağrıda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da,ifadelerini kullandı.