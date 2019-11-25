Evlilik sözleşmesi kavgasında kan aktı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde 75 yaşındaki adam, evde kendisine saldırdıkları iddia edilen ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşini ve eşinin akrabası kadını pampalı tüfekle vurdu. Olayın evlilik sözleşmesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

POMPALI TÜFEKLE

Hüseyin Yeni (75) ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri Muhabbat Jafarova (51) ve onun akrabası Firdus Aliyeva (51) arasında tartışma çıktı. Jafarova'nın, Hüseyin Yeni'den ölümü halinde mal varlığının kendisine kalmasını istemesi sonucu çıktığını iddia edilen tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kadınlardan birinin başına sert cisimle vurduğu Hüseyin Yeni, evdeki av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Azeri eşi Muhabbat Jafarova yaralanırken, kadının akrabası Firdus Aliyeva yaşamını yitirdi. Yeni ve eşi Jafarova ise ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yeni'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.