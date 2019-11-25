Festivale ustalar ile final yapıldı

ULUSLARARASI Antalya Gitar Festivali unutulmaz bir konser ile sona erdi. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği festival, efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri ile tamamlandı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin salonunu dolduran Antalyalı sanatseverler Senio Alirio Diaz ve Salvatore Daniele Pidon'un önce bireysel sonra da iki sanatçının ortak performansını hayranlıkla takip etti. Salonu dolduran sanatseverler usta isimleri ayakta alkışladı.