Flamenko rüzgarı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sahnesinde yine dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı. Piyano flamenko denilince dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan ve Türkiye'deki ilk konserini veren İspanyol piyanist Diego Valdivia, Antalyalı müzikseverlere müzik ve dansın muhteşem uyumla harmanlandığı unutulmaz bir gece yaşattı.

DANSÇILAR EŞLİK ETTİ

Biletleri günler öncesinden tükenen konserine seyircileri Türkçe selamlayarak başlayan Valdivia, konser boyunca sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Dinleyenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatan İspanyol piyaniste sahnede 6 Flamenko dansçısı eşlik etti.

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Renkli anlara sahne olan konserin sonunda tüm ekibine teşekkür eden Diego Valdivia, yine Türkçe söylediği 'Seni seviyorum Antalya, kalpten' cümleleriyle dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyircilerin alkış yağmuru sonrası na kayıtsız kalamayan Valdivia, dans grubuyla ikinci kez de sahneye çıktı.