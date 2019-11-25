Gökyüzünde ikinci bahar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilerleyen yaşlarına rağmen yamaç paraşütü kursuna giderek sertifika alan Serpil ve Süleyman Akdemir çifti, gökyüzüne birlikte süzülüyor. İstanbul'da özel bir firmada finans uzmanlığı yaptıktan sonra emekli olan 53 yaşındaki Serpil ile 55 yaşındaki makine mühendisi eşi Süleyman Akdemir, 6 yıl önce tatile geldikleri Fethiye'de yamaç paraşütüyle ikilli uçuş yaptı.

ÇİFTE KUMRULAR

Uçuştan çok zevk alan Serpil Akdemir, yamaç paraşütü pilotu olmak için kursa başladı. Eşinin bu kararına önce olumsuz bakan Süleyman Akdemir, videolarını izleyince kendisi de kursa gitmeye karar verdi. Kursları tamamlayarak uçuş sertifikalarını alan Akdemir çifti, yan yana yamaç paraşütü yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Diğer paraşütçülerin 'çifte kumrular' ismini verdiği çift, görenlerin ilgisi çekiyor.

'NE İŞİNİZ VAR' DEDİLER

Serpil Akdemir, "Türkiye'nin birçok noktasında uçuş yaptık. Hedefimiz, sağlığımız el verdiği sürece Türkiye'de uçmadık tepe bırakmamak" dedi. Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütünde kendini güvende hissettiğini ifade eden Akdemir, "Çevremizden 'Bu yaştan sonra ne işiniz var?', 'Olur mu?' gibi tepkiler aldık. Şimdi herkes tasvip ediyor. Kendimizi gençlerle daha genç hissediyoruz ve çok mutluyuz" diye konuştu. Süleyman Akdemir ise yamaç paraşütüne önce çok sıcak bakmadığını, hatta "Ben deli miyim, ne işim var havada" diye düşündüğünü anlattı. Eşini örnek alarak uçmaya başladığını dile getiren Akdemir, "Şimdi bu işin delisi oldum" dedi.