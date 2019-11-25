İş dönüşü kaza kurbanı oldu

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Yılmaz (35), yaşamını yitirdi. Kaza, Belkıs Mahallesi Aspendos kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundaki işine gitmek için evden çıkan Mesut Yılmaz yönetimindeki motosiklet, Mahmut K. yönetimindeki 07 YGS 07 plakalı otomobille çarpıştı.

KURTARILAMADI

Motosikletten savrularak düşen Mesut Yılmaz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Mesut Yılmaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Mesut Yılmaz'ın cenazesi, morga konulurken, otomobil sürücüsü Mahmut K. gözaltına alındı.