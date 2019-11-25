Öğretmenlerden birlik mesajı

ÖĞRETMENLER Günü, Antalya'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci, sendika ve dernek temsilcileri katıldı. Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitim sendikaları ve dernekler de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

. ŞİDDET PROTESTOSU

Eğitim Bir Sen üyeleri de öğretmenler günü kapsamında eğitimdeki şiddete protesto gösterisi yaptı. Gazipaşa Avukat Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan öğretmenler adına konuşan Eğitim Bir Sen Başkanı Mustafa Çoban, şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimcilerin bugün maalesef şiddetin mağduru durumuna geldiğini, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Burdur'da ise emekliliğe ayrılan öğretmenlere Vali Hasan Şıldak belgelerini verdi.