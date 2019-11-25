Oklar dualarla atıldı

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'nde Hezarfen Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Yarışması düzenlendi. Antalya Okçular Tekkesi tarafından gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden yaşları 9 ve 15 arasında değişen 118 geleneksel okçu katıldı. Deneme atışlarının ardından 'dualı ok atışları' gerçekleştiren okçular, daha sonra 5 tur halinde yarışma atışlarını yaptı.

VEFA GÖSTERİLİYOR

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, sporla olduğu kadar milli ve manevi değerleriyle de barışık, ülkesini, milletini ve vatanını seven nesiller yetişmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Bu mücadelelerinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dünya olmak üzere devletten gereken desteği gördüklerini kaydeden Uçar, hem spor hem de bir sünnet olan okçuluğun gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Hayata geçirdikleri projelerde, geçmişte hem okçuluğa hem de milli, manevi değerlerin sürdürülmesinde emeği geçenlerin isimlerinin yaşatılmasını amaçladıklarına dikkati çeken Uçar, bu nedenle düzenledikleri yarışmaya Necmeddin Okyay ismini verdiklerini anlattı.