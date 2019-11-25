Satranç dünyası Antalya’yı sevdi

ANTALYA artık satranç sporuyla anılmaya başlandı. Türkiye Satranç Federasyonu'nun en büyük para ödüllü turnuvası Konyaaltı'nda tamamlanırken, Türkiye şampiyonası ise Kemer'de başladı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 54'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası, Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde 11 sporcunun katılımıyla başladı. Son 10 yılın en zorlu şampiyonası olarak görülen organizasyona, Vahap Şanal, Mustafa Yılmaz gibi büyük ustalar da katıldı.

DÜNYA YAKIN TAKİPTE

3 Aralık'a kadar devam edecek turnuva ile ilgili konuşan TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, "Sporcularımız vereceği büyük mücadeleler ve uluslararası usta Can Arduman'ın güzel analizleriyle tüm dünyanın bu şampiyonayı takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu. 9 ülkeden 31'i yabancı 458 sporcunun katıldığı Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası ise kapanış töreni ile sona erdi. A kategorisinde Konstantin Shanava, En iyi Türk sporcu klasmanında Kıvanç Haznedaroğlu birinci oldu. Dereceye girenlere 65 bin lira ödül verildi.