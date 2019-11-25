Turistin karaciğeri iki Türk’e can verdi

ANTALYA'DA tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Rus turist E.P.'nin organları 4 Türk'e can oldu. Rus turistin bir böbreği Antalya'da, diğer böbreği ise Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastaya nakledildi. Rus turistin normal bir insanın iki katı büyüklüğündeki karaciğeri ikiye bölündü. Bağışlanan karaciğeri, iki Türk hastayı 'karaciğer kardeşi' yaptı. Karaciğerin parçaları, turizmci Kenan Akmansoy (47) ile Menşure Ergün'ü (64) hayata bağladı.

KARACİĞER KARDEŞLİĞİ

Her iki hasta ve aileleri Rus aileye minnettar olduklarını söyledi. 5 çocuk annesi Menşure Ergün "Rus turistin karaciğerini bağışlayan ailesine minnettarım. Ölene kadar onun için dua edeceğim, Yasin okuyacağım" dedi. Kenan Akmansoy ise aynı karaciğeri paylaştığı Ergün ile ailece görüşeceklerini belirterek, "Biz artık karaciğer kardeşiyiz" dedi. Her iki hastanın karaciğer nakli ameliyatını aynı gün gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Normal bir insanın karaciğeri genellikle 1100 ile 1300 gram ağırlığındadır. Ama donör olan Rus turistin karaciğeri 2 kilo 200 gramdı. İkiye bölmeye karar verdik. İki kişi yararlandı" dedi.