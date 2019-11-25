Vatandaşın çamur çilesi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları vatandaşa işkence oldu. Altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan sokakların üstü örtülmedi, toprakla doldurulan kazı alanları yağmurun yağması nedeniyle çamur oldu. Özellikle Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında sokaklar köstebek yuvasına döndü.Kazı çalışmasının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı Güzeloba Mahallesi'nde ekipler kazılan çukurları toprakla doldurarak mahalleyi terk etti. Yağmur yağmasıyla birlikte mahallenin sokakları adeta çamur deryasına döndü. Sokakta yürümekte zorluk çeken vatandaşlar duruma isyan etti. Köstebek yuvasını andıran sokak aralarında araçlarıyla geçmeye çalışan vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için elinden geleni yaptı. İsyan eden vatandaşlar bozulan yollara asfalt dökülmesini istedi.