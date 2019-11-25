Yöresel ürünler ‘meydana’ çıktı

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi, Yöresel Ürünler Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarda 45 stant kurularak farklı bölgelerin simgesel ürünleri beğeniye sunuldu. Fuarın açılış kurdelesini kesen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, standları gezerek ürünleri inceledi. Etkinliğe katılanlarla hatıra fotoğrafları çektiren Tütüncü, Kahramanmaraş dondurmasını da baltayla kesip, ikram etti.

DOLU DOLU 10 GÜN

Tütüncü, geçtiğimiz aylarda hizmete açtıkları 46 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı'nın kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi. Bu özel meydanda Kepezlilerin hoşuna gidecek etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Tütüncü, "Bu meydanda 10 gün boyunca, gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzellikte etkinlikler olacak" ifadelerini kullandı.