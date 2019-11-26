Ava giderken avlandılar

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ANTALYA'DA, internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen genç erkekleri dolandıran 9'u kadın 19 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çetenin ilk belirlemelere göre, 150 bin liralık vurgun yaptığı ancak rakamın 1 milyon lirayı bulabileceği bildirildi. Olay 12 mağdurun şikayeti üzerine ortaya çıktı. Ancak mağdur sayısının 100'ün üzerinde olabileceği belirtildi. Polis ekipleri 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda çetenin izini buldu.Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi. Çete lideri Halis E. ile B.A. adlı kadın, Antalya'da bir villada yakalandı. Villada yapılan aramada 15 bin lira ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çete liderlerinin, dolandırıcılıktan elde edilen parayla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. 19 kişi adliyeye sevk edildi.