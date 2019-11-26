Çaresiz annenin feryadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 4 gün önce ablasına, 'Kuzum hakkını helal et. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak' mesajını atarak, ortadan kaybolan Asena Cankabaktepe'nin gözü yaşlı çaresiz annesi gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızı Asena'yla hiçbir problemlerinin olmadığını belirten anne Meral Ünal, ikinci eşi Kadir Ünal'ın oğlu olan üvey kardeşi Orhan Ünal'la (26) kızının sözlü olduğunu söyledi. Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Meral Ünal, "Benim kızım kendi isteğiyle gitmiş olsa bana mutlaka ulaşırdı. Ne eşimden, ne sözlüsünden, ne de benden 5 dakika ayrılan birisi değildir. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. İyi veya kötü bulunmasını istiyorum"dedi.Asena'nın arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen anne Ünal, kızının tehdit mesajları aldığı bilgisine ulaştığını kaydetti. Ünal, "Bugün kızımın doğum günü. Yaşadığından emin değilim. Yaşasa bir şekilde bana ulaşır" dedi.