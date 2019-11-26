Coşkulu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Koleji Lara (Merkez), Konyaaltı ve Manavgat Kampüsü öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için Titanic De Luxe Beach Hotel'de düzenlenen özel bir gecede bir araya gelerek gönüllerince eğlendi. Gecede, öğretmenler ve eşleri, yönetim kurulu ve idareciler bir araya geldi. Antalya Koleji Okulları Kurucu Başkanı Mustafa Koca, Öğretmenler Günü'nün önemi belirten bir konuşma yaptı ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Hazırlanan pastayı hep birlikte kesen öğretmenler, bu özel günlerini canlı müzik eşliğinde doyasıya kutlayıp eğlendi.