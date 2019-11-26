Gazileri duygulandıran gezi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, eşleri ve şehit yakınlarından oluşan 40 kişi, Antalya Valiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi üyesi gaziler savaştıkları toprakları gezdi, silah arkadaşlarının mezarları başında dua etti. İlk olarak Mağusa'yı ziyaret eden gaziler, Maraş bölgesini, Mağusa Kalesi'ni ve içerisindeki tarihi yerleri gezdi. Rumların katliam yaptığı Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerini de gezen gruba, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitlerinden İbrahim Kalyoncu rehberlik etti.Gaziler harekat anılarını gözlerinde yeniden canlandırırken eşleri de onların duygularına ortak oldu. Savaştıkları mevzileri ve bölgeleri eşlerine yerinde anlatan gaziler, Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Harekat sırasında batan Kocatepe gemisinde şehit olan denizci er İbrahim Koçak'ın eşi Nazmiye Koçak da 45 yıl sonra eşinin şehit olduğu toprakları görünce duygulu anlar yaşadı. Koçak "Eşim şehit olduğunda bir evladım kucağımda bir evladım karnımdaydı. 45 yıl sonra onun şehit olduğu yere geldim. Anıtta ismini görünce duygularıma hakim olamadım. İnşallah çocuklarımla birlikte Kıbrıs'a tekrar gelmek nasip olur" dedi.