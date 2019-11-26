Golcüler suskun

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da mağlubiyetin üzüntüsü devam ediyor. Son haftalarda düşeşe geçen turuncu yeşillilerde ağızları bıçak açmıyor.Haftalardır iyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını belirten Bulut, "Üstün oynamamıza ve yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen, bir türlü topu filelerle buluşturamıyoruz. Haftalardır, en büyük sıkıntımız bu. Bu maçta da böyle oldu. Ondan sonra kalenizde bir iki tane pozisyon buluyorsunuz, biri gol oluyor, şansla da olsa penaltıyla da olsa. Tıpkı Trabzonspor maçı gibi... O zaman mağlup oluyorsunuz. Futbolda ne kadar üstün oynarsanız oynayın gol atamadığınız sürece maç kazanamıyorsunuz. Bizim maalesef en büyük sıkıntımız da bu" yorumunu yaptı.Bulut, maç içerisinde yeterince pozisyona girdiklerini anlatarak, defans anlamında rakip takıma hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini kaydetti. Göztepe'nin hava toplarında etkili ismi Jerome'den dolayı Welinton yerine Caulker'i oynattığını açıklayan Bulut, Caulker'in iyi maç çıkardığını bildirdi. Baiano'yu hücum anlamında etkili olduğu için oynattığını belirten Bulut,diye konuştu.Çare bulması gereken isim olan Bulut'un bu yakınmaları camiada tepki çekti. Başarılı teknik adamın Yeni Malatyaspor'u çalıştırırken ilk haftalarda iyi bir çıkış yakalayıp sonrasında düşüşe geçmesi Aytemiz Alanyaspor'da da aynı sorunla karşı karşıya kaldığı yönündeki eleştirilerin gelmesine sebep oldu.