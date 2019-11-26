İki teker üzerinde yardım hareketi

BUGÜN NELER OLDU

İki farklı motosiklet kulübünün farklı şehirlerde faaliyet gösteren temsilcilerinin bir araya gelerek düzenlediği kampanya ile alınan mont ve botlar Isparta'da 300 öğrenciye dağıtıldı. Motosikletçiler, soğuk havaya rağmen motosikletleriyle yardım yapmak için gittikleri okullarda çocuklarla tek tek ilgiledi. Motosiklet tutkunları, götürdükleri mont ve botları öğrencilere kendi elleriyle giydirerek yürekleri de ısıttılar.Isparta Red Devils Motosiklet Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyona, kulübün İstanbul, Ankara, Çanakkale, Antalya, Eskişehir illerinden temsilciler de katıldı. Kıyafet dağıtımının yanı sıra minikler için gitar dinletileri ve farklı aktiviteler de hazırlandı. Kulüp üyesi Bahadır Orta, "Çocuklar üşümesin sloganı ile yola çıktığımız yolda da ikinci kampanyaya imza attık. Etkinlikleri devam ettireceğiz" dedi.