Kendileri küçük yürekleri büyük

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, sokakta anne kedinin yanında telef olmak üzere buldukları ve 'Gece' adını verdikleri yavru kedi için seferber oldu. Harçlıklarıyla mama alan öğrenciler, kediyi besledikten sonra veterinere götürdü. Gözündeki virüs nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, ameliyat için okul arkadaşlarından 80 lira topladı. Parayı veterinere götüren öğrenciler, yapılan bakımlarla 'Gece'nin ameliyata gerek kalmadan iyileştirildiğini öğrendi.Her gün anne kedinin yanından 'Gece'yi alan öğrenciler, bakımlarını yaptırıp, topladıkları para ile aldıkları mamayı yedirerek, oynadıktan sonra yine aynı yere bırakıyor. Kışın gelmesiyle öğrenciler, yavru kediye evde sırayla bakmaya başladı.