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Kepez’de toplu yaş günü kutlaması

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Kepez’de toplu yaş günü kutlaması
KEPEZ Belediyesi Spor Okulları ve Etüt Merkezi'nde eğitim gören çocuklar için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlamaları bu ayda gerçekleşti. Toplu yaş günü kutlamasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katılarak küçük sporcuların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklar için pasta kesen Tütüncü, "Bütün çocuklar bizim. Onlara hayırlı ömürler diliyorum. Her çocuk bir alemdir, kıymetini bilene… Minik kalplerdeki kocaman sevgilerle hayata tutunmak insana tarifsiz bir güç veriyor. Onların gönüllerinde yer edinmek en önemli önceliklerim arasında. Bu güzel gününü paylaştığımız küçük dostlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Kepez’de toplu yaş günü kutlaması
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