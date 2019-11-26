Kepez’de toplu yaş günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi Spor Okulları ve Etüt Merkezi'nde eğitim gören çocuklar için her ay düzenlenen toplu doğum günü kutlamaları bu ayda gerçekleşti. Toplu yaş günü kutlamasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katılarak küçük sporcuların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklar için pasta kesen Tütüncü,ifadelerini kullandı.