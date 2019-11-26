Kongre takvimi işlemeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'de kongre takvimi belirlendi süreç başladı. Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, kongre sürecine ilişkin konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda kongre sürecinin ele alındığını hatırlatan Taş, 29 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında ilçelerde delegelerin seçileceğini aktardı. 1 Şubat itibariyle kongre sürecinin resmi olarak başlayacağını duyuran Taş, "Kumluca, Finike ve Demre bölgesinden başlıyoruz. Bazı yönetimlerimizi güncelleyerek, bazı ilçelerimizde de ilçe başkanlarımızın değişimiyle kongre sürecimiz devam edecek. İlçelerde kongre sürecimizi Mayıs ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.Ethem Taş, Kasım ayında yapılması öngörülen il kongresi için adaylığının sinyalini verdi. Taş " Bizim bugüne kadar asla koltuk sevdamız olmadı, yeniden görev verilmesi durumunda gece gündüz hizmete hazırım. Makam ateşten gömlek, bunu iliklerime kadar hissediyorum" dedi. Kongreleri 'kan tazelemek' olarak değerlendiren Taş, Serik ve Demre'ye ilçe başkan atamalarını gerçekleştireceklerini duyurdu.AK Parti Antalya'da kongre takvimi belli oldu. 2020 Şubat ayında ilçe kongreleri, Kasım ayında il kongresi yapılacak. İl Başkanı Taş yeniden adaylığının sinyalini verdi.