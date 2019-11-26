Sahte rapora 4 tutuklama

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MUĞLA'NINFethiye ilçesinde, para karşılığı sahte özürlü raporu operasyonunun yankıları sürüyor. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, doktorlar G.U.K ve S.E.Ç.K., sağlık teknikeri Ö.Ö. ile takip işlerini yürüttüğü belirlenen H.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. D.I., E.M. ile SGK memuru V.Z. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sahte rapor aldıkları belirlenen 33 kişi ise Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.33 kişinin, aldıkları özürlü raporlarının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6'sında ise özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi. Soruşturmayı genişleten başsavcılık, sahte özürlü raporuyla emekli maaşı aldığı tespit edilen şüphelilerden 16'sı hakkında gözaltı kararı verdi.