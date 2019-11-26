Yürekler yandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazası 4 yaşındaki Ömer Kavgacı hayatını kaybetti, 10 yaşındaki Yunus Emre Erke ise yaralandı. Kavgacı'ya çarpan motosikletin sürücüsünün 16 yaşında olması isyan ettirdi. Kaza, Karaçulha Mahallesi'nde yaşandı. Anıl C. (16) yönetimindeki 48 H 6389 plakalı motosiklet, yol kenarında oynayan Ömer Kavgacı'ya çarptı.Önce özel hastaneye kaldırılan Kavgacı, hayati tehlikesinin olması üzerine ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Kazada, motosikletin devrilmesiyle yaralanan Anıl C., sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DİĞER kaza ise Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu önünde yaşandı.Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Yunus Emre Eke'ye, Hazel S. idaresindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erke'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri ve öğretmenler yaptı. Erke'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hazel S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.