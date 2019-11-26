Zirve yarışı sürüyor

Antalya Süper Amatör Ligi'nde, lider Korkuteli Belediyespor'un haftayı bay geçirmesi nedeniyle heyecan Demre Belediyespor ile Alanya temsilcisi Türkler Belediyespor maçında yaşandı. Alanya Konaklı Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten maçta goller ikinci yarıda geldi. Demre'den Sergen perdeyi açan ve ikinci golü attı. Türkler'den Necati durumu 2-1'e getirirken, Feyyaz durumu 3-1'e getiren golü kaldetti. Maçın sonucunu ise Mustafa belirledi.
Maç, Demrespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Demre aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. Türkler Belediyespor ise 14 puanla 7'nci sırada yer aldı.
KIYASIYA MÜCADELE VARDI
SAL'ın 10. haftasında oynanan maçta, zirve mücadelesi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ile Kaş Kınıkspor karşılaştı. Konyaaltı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. ASAT Gençlikspor'dan Ertuğrul takımın 1-0 öne geçiren golü atarken, Kınık'tan Cihad eşitliği sağladı. Maç 1-1 sona ererken Antalya BŞB ASAT Gençlik ve Spor puanını 19 çıkarıp ligde 4. Sırada, Kınıkspor da deplasmanda aldığı bir puanla puanını 17'ye çıkarıp 5. sırada yer aldı.
LARA GOL YAĞDIRDI
SAL'da alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Mahmutlarspor-Payallarspor: 0-3,
Konaklı Belediyespor-Lara Futbol Eğitim Merkezispor:1-8, Kumluca Belediyespor- Finike Belediyespor:1-1,
Manavgat Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 1-3 Antalya 1. Amatör Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Beymelek Belediyespor, Antalya Sanayi Spor ile karşılaştı.
ALT LİGDE ÇEKİŞME VAR
Demre Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekipten Ahmet Lütfi takımının iki golünü atarak maçın yıldızı oldu. Sanayispor'un golünü ise Hüseyin Samet kaydetti. Amatör 1. Lig 2'nci grupta oynanan diğer maçlarda, Demirtaş Belediyespor, Avsallar Belediyespor'a 3-1, Zeytinköyspor ise Serik Esnafspor'a 5-2 yenildi.
Antalyagücüspor, Kunduspyor'u 2-1 ile geçerken, Antalya DSİspor ise Gazipaşa Belediyespor'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Antalya 1. Amatör Lig 1. Grupta ise şu sonuçlar alındı: Elmalı Belediyespor- Antalya Halspor: 1-1, Kırkgöz Döşemealtı- Finike Gençlik: 1-0, Antalya Merkezspor- 1923 Kaşspor: 3-1, Meydan Gençlik- Erdem Gençlik: 2-1.