Zirve yarışı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Süper Amatör Ligi'nde, lider Korkuteli Belediyespor'un haftayı bay geçirmesi nedeniyle heyecan Demre Belediyespor ile Alanya temsilcisi Türkler Belediyespor maçında yaşandı.Maç, Demrespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Demre aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. Türkler Belediyespor ise 14 puanla 7'nci sırada yer aldı.SAL'ın 10. haftasında oynanan maçta, zirve mücadelesi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ile Kaş Kınıkspor karşılaştı. Konyaaltı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. ASAT Gençlikspor'dan Ertuğrul takımın 1-0 öne geçiren golü atarken, Kınık'tan Cihad eşitliği sağladı.SAL'da alınan diğer sonuçlar ise şöyle:Konaklı Belediyespor-Lara Futbol Eğitim Merkezispor:1-8,Manavgat Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 1-3 Antalya 1. Amatör Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Beymelek Belediyespor, Antalya Sanayi Spor ile karşılaştı.Demre Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekipten Ahmet Lütfi takımının iki golünü atarak maçın yıldızı oldu.Antalyagücüspor, Kunduspyor'u 2-1 ile geçerken, Antalya DSİspor ise Gazipaşa Belediyespor'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Antalya 1. Amatör Lig 1. Grupta ise şu sonuçlar alındı: Elmalı Belediyespor- Antalya Halspor: 1-1, Kırkgöz Döşemealtı- Finike Gençlik: 1-0, Antalya Merkezspor- 1923 Kaşspor: 3-1, Meydan Gençlik- Erdem Gençlik: 2-1.