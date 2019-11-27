32’nci katta tanıtım

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Antalya merkezli turizm şirketi Corendon Airlines, Polonya'da tanıtım atağına çıktı. Polonya'nın başkenti Varyova'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı TT Warsaw'a katılan Corendon, ardından şehrin en güzel manzarasına sahip The View Club'ın 32'nci katındaki çatı katında turizm profesyonellerine özel bir parti verdi. Renkli görüntülere sahne olan partiye katılanlar, Polonya'nın en ünlü DJ'lerinden, ülkesini Eurovision'da da temsil etmiş Groome ile elektronik müziğin özgün ikilisi Novika ve Lex sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise MTV'nin sevilen yüzlerinden Odeta Moro yaptı. Corendon Airlines, partide Polonya pazarındaki yeni yatırımları ve yeni hatlarını da tanıttı.