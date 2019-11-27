Akademisyenin albüm heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'nda çalışmalarını sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Sevilay Gök Akyıldız, albüm heyecanı yaşıyor. TRT Türkü Radyo'da her hafta Türk Halk Müziği severlerle buluşan Akyıldız, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yiğit Efe' adlı türkü formundaki eserini dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Akyıldız, eserin klibini de Antalya'da çekti.Ödüllü yönetmen Cevahir Çokbilir'in kamera arkasına geçtiği klip çalışmasının müzik yönetmeni ise sipsi çalgısıyla ülkemize dünya birinciliği getiren Ali Bedel oldu. Profesyonel bir ekiple neşeli bir çekim süreci geçirdiklerini ifade eden Akyıldız, "Kültürümüzün en önemli unsurlarından, özümüz sözümüz türkülerimizi genç nesle sevdirmek için çalışıyoruz" dedi.