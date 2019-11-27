Alanya’da hedef Ankaragücü maçı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 4 haftadır düşüşte olan Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü saat 17.30'da Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe maçının ardından izin yapmayarak Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Mücadelede forma giymeyen futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.ANTRENMAN öncesinde oyuncuları ile bir toplantı yapan Erol Bulut, Göztepe karşlaşmasında yapılan hataları takıma tek tek anlattı. Son haftalarda üçüncü bölgede etkisiz kaldıklarını belirtilen Bulut'un, "Göztepe maçından önce 'Üst üste evimizde oynayacağız. Bu maçları hatasız geçerek zirve yarışımızı sürdürürüz' diyorduk ama atamadığımız ve 1 gol yediğimiz maçta yenildik. Şimdi Ankaragücü'nü yenip zirve yarışından kopmamalıyız" dediği öğrenildi.