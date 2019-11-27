Baskı var gol yok

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında kendi evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'un forvetsiz olması gol yollarında etkisiz kalmasına yol açmaya devam ediyor. Gol yollarında etkisiz kalan Antalyaspor'un, rakip ceza alanına kurduğu baskı ise dikkat çekiyor.
Kırmızı-beyazlılar, rakip ceza alanında en çok topla buluşan takımlar arasında yerini alırken, topu filelere göndermekte zorlanıyor. Ligde rakip ceza alanında en çok topla oynayan takım Fenerbahçe (348) olurken, Antalyaspor ise 294 ile 2.basamakta kendisine yer buldu.
TOMAS DA GOLDEN YAKINDI
Gaziantep FK maçı ile teknik direktörlük hayatına adım adan Stjepan Tomas, 90 dakika mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek "Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız."
dedi. İlk yarı önde baskı kurduklarını, pozisyonlara girdiklerini ifade eden Tomas, "Son dakika bile pozisyona girdik ama atamadık" dedi.
KEŞKE DEĞİŞTİRSEYDİK
Amilton'a geçmiş olsun dileklerini ileten Tomas, "Bizim için kötü oldu. Kalsaydı farklı olabilirdi. Keşke daha önce değişiklik yapsaydık. Takımdaki herkesin performansından memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize destek veren başkana ve taraftarlara teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
AMİLTON'A SİNİRLENDİ
Gaziantep maçının yıldızı olan Nazım Sangare ise maçtan sonra, "4 haftadan beri galibiyet alamıyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Daha iyisini yapmazsak galibiyet gelmeyecek. Çok iyi savaşıyoruz ama maalesef galibiyet gelmiyor. Gol attığım için mutluyum ama galibiyet gelmedi… Pozitif olmalı ve çalışmalıyız. Amilton sakattı. Çok basit kaybetti. Onun için sinirlendim. Gereksiz bir hata oldu. Gol yediğimiz pozisyonda buna sinirlendim"
açıklaması yaptı.