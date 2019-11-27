Baskı var gol yok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında kendi evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'un forvetsiz olması gol yollarında etkisiz kalmasına yol açmaya devam ediyor.Kırmızı-beyazlılar, rakip ceza alanında en çok topla buluşan takımlar arasında yerini alırken, topu filelere göndermekte zorlanıyor. Ligde rakip ceza alanında en çok topla oynayan takım Fenerbahçe (348) olurken, Antalyaspor ise 294 ile 2.basamakta kendisine yer buldu.Gaziantep FK maçı ile teknik direktörlük hayatına adım adan Stjepan Tomas, 90 dakika mücadeleyi bırakmadıklarını belirterekdedi. İlk yarı önde baskı kurduklarını, pozisyonlara girdiklerini ifade eden Tomas, "Son dakika bile pozisyona girdik ama atamadık" dedi.Amilton'a geçmiş olsun dileklerini ileten Tomas,diye konuştu.Gaziantep maçının yıldızı olan Nazım Sangare ise maçtan sonra,açıklaması yaptı.