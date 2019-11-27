Birleşmiş Milletler gibi ilçe

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN 312 bin yerli nüfusa sahip Alanya ilçesinde 82 milletten yaklaşık 31 bin 500 yabancı yaşıyor. Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor. Alanya'da yabancı sayısındaki artış da belediye hizmetlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor.Bu anlamda belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi kentteki yabancı uyrukluların talep ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Rus, Alman, Polonya ve İskandinav ülkelerinin ağırlıklı yer aldığı 25 üyeli mecliste dile getirilen sorunlar ise Alanya Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'Yeni Alanyalı' olarak nitelediği farklı ülke vatandaşlarını yabancı olarak görmediklerini kaydetti. Yücel, "İlçe nüfusumuzun yüzde 10'unu Yeni Alanyalılar oluşturuyor. Yazın 800 bin - bir milyona yaklaşan nüfusumuzla ilçemiz birçok ilden de büyük" diye konuştu.