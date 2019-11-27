Çamur turizmini yeni keşfettiler

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğasının yanı sıra hamam, sauna, masaj ve çamur banyosu gibi hizmetlerin sunulduğu SPA merkezleriyle turistlerin gözdesi haline geldi. Tatil için şehre gelen turistler, Türk hamamına girip, tuz odaları ile buhar ve çamur banyolarında rahatlıyor. 5 yıldızlı otellerin bünyesinde yer alan SPA tesislerinin yanı sıra, Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan bir de SPA köyü yer alıyor.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Antalya'da beş yıldızlı tesislerin önemli bölümünün SPA otel olduğunu ve bu alanğn yurt dışında ön plana çıktığını söyledi. Ağırlıklı olarak Avrupalı ve Rus turistlerin tercih ettiği SPA merkezlerine, son 3 yıldır İranlılardan da talep olduğunu bildiren Kızılsavaş, turistlerin özellikle Türk hamamı ve çamur banyosuna ilgi gösterdiğini kaydetti. Kızılsavaş, "Türk hamamı bize Osmanlı'dan gelen bir kültür. Avrupa ülkelerinde ya da Rusya'da hamam kültürü yok, sadece sauna ve masaj kültürü var" dedi.