Derin çatlak kabusu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da son günlerde Konyaaltı sahili tartışmaları gündemi meşgul ederken, falezlerdeki tehlike göz ardı ediliyor. Sahil üzerine görüş bildiren meslek odaları ve bilim insanları dünyanın en uzun falezlerinden biri üzerine kurulan Antalya'daki tehlikeyi görmezden geliyor. Önlem alınmadığı için dünyaca ünlü doğa harikası falezlerindeki göçük tehlikesi giderek büyüyor. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki Eski Lara Yolu olarak bilinen bölgedeki falezlerde geniş çaplı çatlaklar korkutucu boyuta kadar geldi.Muratpaşa ilçesindeki Falez 3 Parkı içerisinde yer alan bölgedeki ayrılmalar nedeniyle göçükler yaşandı. Fırtınadan sonra oluşan çatlamalar geniş bir alanı kapsarken, 5 metre eninde çatlaklar oluştu. Ana kayadan ayrılan büyük bir bölümde göçme tehlikesi yaşanırken, vatandaşlar manzara karşısında şoke oldu. Yaşanan çatlaklarla ağaç ve bitki kökleri birbirinden ayrıldı. SABAH Akdeniz'in daha önce 'Falezler kayıyor tehlike büyüyor' ve 'Falezlerde büyük tehlike' haberiyle gündeme taşıdığı falezlerdeki ciddi duruma kimsenin aldırış etmediği bir kez daha ortaya çıktı.Falezlerdeki tehlike çanları çalarken falezlerden başlayan çatlamalar araç yoluna kadar uzandı. Eski Lara Yolu boyunca yol ortasında oluşan çatlaklar dikkat ederken, yer yer çatlakların genişliği 2-3 santimetreyi uzunluğu ise 10-15 metreyi buluyor. Her geçen gün artan çatlaklar tedirginliğe yol açıyor Göçme tehlikesi yaşanan falezlerde, vatandaşlar yürüyüp vakit geçirirken neredeyse denize sıfır yapılaşma dikkat çekiyor.Falezlerde yaşanan kayma ve göçmeler, kıyı şeridindeki yapılaşmayı akıllara getirirken yetkililerin önlem almamaları dikkat çekiyor. Muratpaşa Belediyesi'nin sadece 'Tehlikeli' tabelaları asması ise yetersiz kalıyor.