Diş apsesi öldürdü

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 39 yaşındaki Durmuş Ay, diş enfeksiyonunun kurbanı oldu. Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, dün akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü.
ACİL SERVİSTE YAŞAMINI YİTİRDİ
15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. 4 çocuk babası Ay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.