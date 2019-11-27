Kadına şiddet lanetlendi

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz bölgesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, düzenlenen yürüyüşlerle 'şiddete hayır' denildi ve şiddet kurbanı kadınlar anıldı. Antalya ve Burdur'da AK Parti Kadın Kolları şiddete karşı basın açıklaması yaptı. Alanya ilçesinde de Atatürk Anıtı önünde eylem yapıldı. 'Kadına şiddete hayır', 'Haklı şiddet yoktur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', yazılı pankart taşıyan kalabalık, İskele Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.Yürüyüşe eşleri tarafından öldürülen Zehra Yılmaz ve Gülseren Yılmaz ile amcasının oğlunun cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla intihar eden Ayşenur Güven'in ailesi ve yakınları da katıldı. 26 Eylül'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 15 yıllık eşi Hilmi Yılmaz tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz mezarı başında da anma töreni düzenlendi. Anmaya Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun da katıldı. Toplanan grup Gülseren Yılmaz'ın mezarına çiçek koyarak dua etti.Isparta'da ise sivil toplum kuruluşları ile yürüyüşe katılan Keziban Çaycı, 10 Ağustos 2017'de kaybolan kızı Zehra Çaycı'nın bulunmasını istedi. Kızının A.U. tarafından öldürülerek kıyma makinesine atıldığından şüphelendiklerini anlatan acılı kadın, "Ölüyse ölü, diriyse dirisini istiyorum" dedi.