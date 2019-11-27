Kepez’de sıra gecesi eğlencesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen programa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yöresel sanatçıların türkülerini dinleyerek, ikram edilen çiğ köfteden Başkan Tütüncü, önce protokol ile ardından öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.Gençlerin gönüllerince eğlendiği gecede bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, ünlü şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiiri okudu. Halay çekerken Karadenizlilerin, Malatyalıların, Antalyalıların bir arada olmasına işaret eden Başkan Tütüncü, "Çünkü biz ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz kardeşiz. Biz doğuluyuz, biz batılıyız, kuzeyliyiz ve güneyliyiz" dedi.