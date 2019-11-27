Maldivler’e yenilebilir çiçek ihracatı

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ANTALYA'DA bir tarım firması, Serik ilçesinde 300'ü kapalı, 600'ü açık olmak üzere toplam 900 dönüm alanda yenilebilir çiçeklerden mikro filizlere, yaşayan marullardan mini sebze ürünlerine özel tarım ürünleri üretimi yapıyor. Beş yıldızlı oteller, lüks restoranlar ve özel sofralar için üretilen ürünler arasında taze baharatlar, hazır salatalar, mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, Akdeniz marulları, yapraklanmış yeşillikler, Ege otları, mikro filizler, saksı baharatlar ve sebze çeşitleri bulunuyor.Firma sahibi Mesut Türk, yenilebilir çiçek türleri üretiminde çeşit sayısının 30'a yaklaştığını söyledi. Türr, "Uçak kargoyla Seyşeller ve Maldivler'de bulunan bazı otellere özel gönderim yapılyoruz. Ürünlerin paket fiyatı 15 lira seviyesinde" diye konuştu.