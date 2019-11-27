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Memleketim müzikali dünya prömiyeri yapıyor

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Memleketim müzikali dünya prömiyeri yapıyor
ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Memleketim' müzikalini Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. 7 Aralık 2019 Cumartesi akşamı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde dünyada ilk kez Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

DANSLI BIR GÖSTERİ OLACAK
Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı. Eserde solistlere Antalya DOB bale sanatçıları dansları ile eşlik edecek.
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