Sığınma evinde sanat

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü kadın sığınma evlerinde kalan kadınlar, yaşama sanatla tutundu. Kadınlar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun hayata geçirdiği İşte Kadın Projesi kapsamında, Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün kurslarında eğitim aldı.Kadınların el emeği, göz nuru eserleri ilk kez sergiye çıktı. Isparta'da IYAŞ Alışveriş Merkezi'nde Kadına Karşı Sıfır Tolerans sloganıyla anlamlı bir sergi açılışı yapıldı. Serginin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Seymenoğlu, "Kadınlarımızın bu tür sergilerle kendilerini ifade etmeleri çok önemli onun için onları cesaretlendirmemiz lazım" dedi.Sergilenen ürünlerin satışının da yapıldığı sergiden elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sergide İl Emniyet Müdürlüğü de stant açarak, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.